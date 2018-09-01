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Marketten 26 bin liralık hırsızlık güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 18:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir marketin tuvalet penceresinden içeri giren hırsızlar, kasadaki 7 bin 500 TL'nin yanı sıra, raflarda ve depoda bulunan 18 bin 500 TL'lik sigara ve tütün ürünlerini çalarak kaçtı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir marketin tuvalet penceresinden içeri giren hırsızlar, kasadaki 7 bin 500 TL'nin yanı sıra, raflarda ve depoda bulunan 18 bin 500 TL'lik sigara ve tütün ürünlerini çalarak kaçtı.
Olay, geçen Perşembe günü saat 03.30 sıralarında, Ayrancılar Mahallesi 64 Sokak üzerinde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille, Nurettin Bilanik'e (40) ait markete gelen 2 hırsız, tuvalet penceresinden içeri girdi. Kasadaki 7 bin 500 TL'yi çalan hırsızlar, daha sonra raflarda ve depoda bulunan, 18 bin 500 TL değerindeki sigara ve tütün ürünlerini, bir şeker çuvalına koyarak gecenin karanlığında kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen Bilanik, soygunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Jandarma, birinin eşkâlini belirlediği 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Market sahibi Nurettin Bilanik, 26 bin TL'yi aşan zararın kendisini çok zor duruma sokacağını belirterek, "Ne Bağ-Kur borçlarımı ödeyebildim ne de muhasebeye olan borçlarımı ödeyebildim. 2 yıldır bu marketi işletiyorum, böyle bir olayla karşılaşmadım. Umarım jandarma en kısa sürede yakalar" dedi.
Öte yandan, olay anı iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların markete girişi ve çuvala doldurdukları ürünleri taşımaları yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Marketten 26 bin liralık hırsızlık güvenlik kamerasındaMarketten 26 bin liralık hırsızlık güvenlik kamerasında

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