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  4. Marketten 50 bin liralık sigara çaldılar

Marketten 50 bin liralık sigara çaldılar

10.12.2020 14:36 | Son Güncelleme:
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Marketten 50 bin liralık sigara çaldılar

Ataşehir’de bir markete giren hırsızlar, 50 bin lira değerindeki 200 adet karton sigara çaldı.

Ataşehir’de bir markete giren hırsızlar, 50 bin lira değerindeki 200 adet karton sigara çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Ferhatpaşa mahallesinde bulunan bir markette 17 Kasım 2020 tarihinde 03.50 sıralarında meydana geldi. Markete giren 3 hırsız, 50 bin lira değerinde 200 karton sigara çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden Sertaç Ekin K. (19) isimli şahıs, Ataşehir Mevlana mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Marketten 50 bin liralık sigara çaldılar

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