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Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı

20.09.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan emekli polis, kahvaltı yapmak için marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıkınca hukuk mücadelesi başlattı.

Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan emekli polis Metin G., Marmaris Armutalan Mahallesi’ndeki bir marketten peynir aldı. Aldığı peynir ile kahvaltı yapmak isteyen Metin G. peynir kalıbının içinde mavi renkli hijyenik eldiven çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

Pandemi sürecinde yaşadığı olayın şaşkınlığını yaşadığını belirten Metin G., “Ambalajlı peyniri dolaptan çıkarıp kahvaltı yapacaktım. Peyniri kesip yerken mavi cisim gördüm. Çatal ile cismin etrafını açınca peynir kalıbının içinde eldivenle karşılaştım. Bunun üzerine kahvaltıyı bırakıp market yetkilileriyle görüştüm. Eldivenli peynir kalıbını kendilerine gösterdim. Özür dilediler. Koronavirüsün yaygın olduğu bu dönemde sağlığımızı olumsuz etkileyecek bu durumdan dolayı şikayetçi oldum. Belki de bu eldiveni kullanan kişi veya kişiler pozitif idi. Marketten ayrılıp Marmaris Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundum, olayla ilgili ilçe Tarım Müdürlüğü’ne de şikayet dilekçesi verdim” dedi.

İHA

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