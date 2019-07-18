Marketten aldığı sigaraların parasını ödemeden kaçtı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te marketten aldığı sigaraların parasını ödemeden kaçan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bir markete giren ve aldığı sigaraların parasını vermeden kaçan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Marketin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.C.E olduğunu belirledi.

Kayaönü Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının 10 hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, zanlının markete gelmesi, çalışandan aldığı sigaraları poşete koyduktan sonra parasını ödemeden kaçması yer alıyor.

