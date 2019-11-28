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Marketten alışveriş yaptı, kasiyere baktığı iddiasıyla dövüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:41 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan G.Ö.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan G.Ö. adlı erkek, bir marketten alışveriş yapıp çıktıktan sonra yanına gelen ve "Eşime neden bakıyorsun?" diyen M.S. adlı erkeğin saldırısına uğradı. M.S. gözaltına alındı.
İddiaya göre darp olayı, Uzunköprü Belediyesi binası karşısında bulunan gıda malzemeleri satan bir marketin önünde meydana geldi. G.Ö. marketten alışveriş yaptıktan sonra kasaya yöneldi. Kadın kasiyere ödeme yaptıktan sonra da dışarı çıktı. İddiasına göre, bu sırada yanına gelen ve adının M.S. olduğu öğrenilen kişi, "Eşime neden bakıyorsun?" dedi. G.Ö. de "Eşinizi tanımıyorum" yanıtını verdi. Bunun üzerine M.S., kasadaki kadını gösterip, G.Ö.'ye kafa attı. Bununla da yetinmeyip, darbetti. Yere düşen G.Ö.'ye vurmaya devam eden M.S., çevredekiler tarafından sakinleştirildi. İhbarla gelen polise, G.Ö. şikayetçi oldu. M.S., gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

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