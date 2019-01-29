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Marketten bebek maması hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:53 | Son Güncelleme

Samsun’da bir marketten bebek maması çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir marketten bebek maması çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir hırsız, markete müşteri gibi gelip bebek mamasının bulunduğu reyona yönelerek burada bir kutu bebek maması alıp yanında getirdiği poşete koydu. Daha sonra başka bir reyondan 1 adet çikolata alan hırsız, kasiyerin yanına giderek çikolatanın parasını ödeyip marketten ayrıldı. Market çalışanları bebek mamasının, bulunduğu yerde olmadığını fark edince araştırma yaparak kasada işlem yapılmadığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışanlar, hırsızın bebek mamasını çalma anının güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.
Yapılan araştırma sonucu yaklaşık bir ay içinde aynı iş yerinden her birinin tanesi 44 lira değerinde olan 15 kutu bebek mamasının çalınmış olduğu ortaya çıktı.

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