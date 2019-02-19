Marketten çaldığı ürünlerle kaçarken yakalandı, o anlar kamerada

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir marketten çanta dolusu ürün çaldığı ileri sürülen bir kişi, kaçmaya çalışırken market çalışanı kadın tarafından fark edildi. Şüpheli, kapıdan dışarı çıkıp kaçmaya çalışırken çalışanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bostan Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Markete gelen bir kişi, yanında getirdiği çantaya reyonlardaki çeşitli ürünlerden doldurdu. Şüpheli, kasaya geldiğinde elindeki iki bisküviyi kasadan geçirip ödeme yaptı. Bir kadın çalışan, şüphelinin içeride çantaya ürün doldurduğunu ve bu ürünleri kasadan geçirmediğini fark etti. Kadın çalışanın kapı çıkışında uyardığı şüpheli kolundaki çantayla kaçmaya çalıştı. Çalışanlarının koşarak yakaladığı şüpheli, market içine geçirilerek bekletildi. Çalışanlar, ardından haber verdikleri polise şüpheliyi teslim etti. Marketten çalınan ürünler ve gözaltına alınan şüpheli, işlemler için polis merkezine götürüldü. Fas uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.