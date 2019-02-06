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Marketten çaldıklarıyla güvenlik kamerasına yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

Marmaris'te marketten çaldıklarını çuvala doldurup götürdüğü anlar güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, marketten çaldıklarını çuvala doldurup götüren hırsızlık zanlısı, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kemeraltı Mahallesi 58. Sokak'ta bulunan marketten, çeşitli markalarda 507 paket sigara çalındı. Markette ve çevrede inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli O.U'yu (31) tespit etti.

Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Marketin çevresindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının çuvalla marketten çıkışı ve sokakta yürüyüşü yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Market hırsızı Marmaris Muğla

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