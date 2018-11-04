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Marketten çorap hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir kadının marketten çorap ve şort çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Marketten çorap hırsızlığı kamerada

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir kadının marketten çorap ve şort çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Körfez ilçesinde gündüz saatlerinde bir markete girip, bir süre reyonlar arasında dolaşan kadın, tezgahta bulunan 3 çorap ile 1 şortu elindeki poşete koyup dışarı çıktı. Market çalışanları, sayım sırasında ürünlerin eksik olduğunu fark edince güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde bir kadının şort ve çorapları çaldığını tespit etti. Çalışanlar polise haber verdi.
Gelen ekipler, kamera görüntülerin izleyip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Marketten çorap hırsızlığı kamerada

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