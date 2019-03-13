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Marketten içki hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

ADANA'da bir marketten içki çalan Bilal Tubay (32), tutuklandı.

Marketten içki hırsızlığı güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir marketten içki çalan Bilal Tubay (32), tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
​Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir markete müşteri gibi giren Bilal Tubay, bir süre reyonlar arasında dolaştı. İçki reyonuna giden Tubay, kimsenin olmadığı bir sırada rafta bulunan 189 lira değerindeki içkiyi alarak montunun içerisine gizledi. Bilal Tubay marketten ayrılırken, bir süre sonra çalışanlardan biri içki şişelerinin üzerinde bulunan alarm kelepçesi parçaları buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışanlar, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. Markete gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden, şüphelinin aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan Bilal Tubay olduğunu belirledi. Tubay, gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Bilal Tubay, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Marketten içki hırsızlığı güvenlik kamerasındaMarketten içki hırsızlığı güvenlik kamerasındaMarketten içki hırsızlığı güvenlik kamerasında

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