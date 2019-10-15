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Marketten kaçak ve sahte alkol çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis tarafından baskın yapılan markette, kaçak ve sahte içkiler ile 1 kilo 30 gram esrar ele geçirildi.

Marketten kaçak ve sahte alkol çıktı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis tarafından baskın yapılan markette, kaçak ve sahte içkiler ile 1 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Market sahibi gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonunda, alkollü içecek satışı yapan markete dün baskın düzenledi. Markette 1 kilo 30 gram esrar ile bir kısmı kaçak bir kısmı da sahte olan 14 adet votka, 9 adet viski ve 17 adet votka ve uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Kaçak ve sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, market sahibi F.E. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren F.E.'nin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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