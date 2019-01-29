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Marketten kolayla para çaldı, sokakta havaya ateş ederken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:34 | Son Güncelleme

Konya’da bir akaryakıt istasyonunun marketine alışveriş bahanesiyle girerek kola aldıktan sonra kasadaki bin 700 lira parayı çalan hırsızlık şüphelisi, sokak ortasında silahla havaya ateş ederken yakalanarak gözaltına alındı.Olay, saat 02.30 sırasında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Konya’da bir akaryakıt istasyonunun marketine alışveriş bahanesiyle girerek kola aldıktan sonra kasadaki bin 700 lira parayı çalan hırsızlık şüphelisi, sokak ortasında silahla havaya ateş ederken yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 02.30 sırasında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunun market bölüm görevlisinin yemek almak için marketten çıktığı sırada içeriye giren alkollü bir şahıs, dolaptan bir teneke kola aldıktan sonra kasaya yöneldi. Cebinde bulunan silahını da çıkarıp yerine koyan hırsızlık şüphelisi, daha sonra markette kimsenin olmadığını fark edince kasada bulunan bin 700 lirayı alıp marketten çıktı. Şüphelinin açık bıraktığı kasayı daha sonra markete gelen görevli fark edince güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Kasadaki paraların çalındığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi.

Havaya ateş edince yakalandı
Bu sırada olay yerinden koşarak kaçan hırsızlık şüphelisi, Fetih Caddesi üzerinde yanında bulunan silahla havaya rastgele ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen polis ekipleri, havaya ateş açan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Ali K.’nin üzerinde arama yapan polis, cebindeki bin 720 bin lira ve bir adet teneke kola buldu. Yapılan incelemede havaya ateş açan ve cebinde para bulunan Mehmet Ali K.’nin akaryakıt istasyonundaki marketten hırsızlık yapan kişi olduğu belirlendi.

Kimseye zararımız olmadı
Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali K., sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine götürüldü. Hastanedeki işlemlerinin ardından şüpheli Mehmet Ali K., polis aracına bindirildiği sırada kendini görüntüleyen gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız)" sorusuna "Biz gözaltına alınmadık. Yaptık işte bir şey bir şeyler oldu yani. Bir şey olduğu da yok şüpheli olarak alındık. Kimseye zarar verdiğimiz yok” diyerek cevap verdi.
Zanlı, daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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