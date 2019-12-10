HABER

Marketten sigara çalan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 17:38 | Son Güncelleme

Samsun’da marketten sigara çaldıkları iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi.

Marketten sigara çalan 3 kişi tutuklandı

Samsun’da marketten sigara çaldıkları iddia edilen 3 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin girdikleri marketten yaklaşık 20 bin liralık sigara çaldıkları iddia edilen S.A., H.Ş. ve N.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. H.Ş. ve N.A., yaşları 18’den küçük olduğu için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı (2)Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı (2)
KOAH hastası kadın, yeni oksijen makinesini kullanamadan öldüKOAH hastası kadın, yeni oksijen makinesini kullanamadan öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Linç edilecekti

Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu

Uludağ'daki aramalarda yeni gelişme

Şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üstçavuş Esma Çevik'e gözyaşlarıyla veda

Ceylan ailesi PKK'dan kurtarılan oğullarına kavuştu

2 ay sonra oğullarına kavuştular

Akıma kapılan MHP'li başkan ağır yaralandı

MHP'li başkan akıma kapıldı! Ağır yaralı

6 yaşındaki Mert Yağız Köksal okulda fenalaşarak hayatını kaybetti

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.