Marketten sigara hırsızlığı kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir marketin kepenginin kilidini kırarak işyerine giren ve 507 paket sigara çalan 31 yaşındaki O.U., çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı. O.U., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 05.00 sıralarında, Kemeraltı Mahallesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası karşısındaki markette meydana geldi. Mustafa Ruşen Ayhan'a ait marketin kepenginin kilidini kırarak içeri giren bir hırsız, elindeki çuvala raflardaki sigaraları doldurarak 1 dakikada işini bitirdi. İşyerinden çıkan hırsız, kepengi kapatıp yürüyerek sırtındaki sigara dolu çuvalla kaçtı.

Dükkanı açmaya geldiğinde hırsızlığı fark eden işyeri sahibi Ayhan, polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaparak delil aradı. Polis, marketi gören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının dış cephesindeki güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Şüphelinin, hırsızlıktan sabıkalı O.U. olduğu tespit edildi. Şüpheli hırsızlıktan bir gün sonra, hırsızlık yaptığı işyerine 50 metre mesafedeki çocuk parkında oturup, bir başka marketi gözlerken yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlığı kabul edip çaldığı sigaraları sakladığı boş arazideki yeri gösteren O.U., işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Çaldığı 507 paket çeşitli markalardaki sigara ise market sahibi Mustafa Ruşen Ayhan'a teslim edildi.

Poliste 4 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edilen O.U.'nun, ayrıca şehir merkezinden gerçekleşen 2 hırsızlığın da faili olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

