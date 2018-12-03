HABER

Marketten sigara ve içki çalan komşusuymuş

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 14:09 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, marketten sigara ve rakı hırsızlığı yaptığı belirlenen O.G., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Marketten sigara ve içki çalan komşusuymuş

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, marketten sigara ve rakı hırsızlığı yaptığı belirlenen O.G., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İş yeri sahibinin komşusu olduğu ortaya çıkan O.G., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Germencik'in kırsal Çamköy Mahallesi'nde market işleten Mehmet Çapkın, dün sabah iş yerine geldiğinde kapının kilidinin zorlanarak, açılmış olduğunu fark etti. Çapkın, içeri girdiğinde çuval içindeki 70 cc'lik 17 şişe rakı, 8 paket sigara, 3 adet 1 litrelik ve 5 adet 1,5 litrelik rakının çalındığını anladı. Çapkın, hırsızlık olayını jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı çalışma sonrası mahalledeki MOBESE kameralarından hırsızın O.G. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, O.G.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, O.G.'nin marketten çaldığı rakı ve sigaralar ele geçirildi. Çapkın'ın komşusu olduğu belirlenen O.G.'nin, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evde ele geçirilen çalıntı rakı ve sigaralar, tutanakla iş yeri sahibi Mehmet Çapkın'a teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Marketten sigara ve içki çalan komşusuymuş

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır? Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır?
Oksijen tüplerinde esrar ele geçirildiOksijen tüplerinde esrar ele geçirildi
Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldüSu kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

HDP'den İzmir açıklaması: Ortak aday çıkaracağız

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için

Hamile eşiyle burada kalıyor! 'Eğer o odada kalırsak...'

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Antalya'da dehşet anlar! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş

Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

Herkes ayağa kalktı! Bu kargaşanın tek nedeni...

Hafta sonu herkes oraya akın etti! Muhteşem görüntüler

Hafta sonu herkes oraya akın etti! Muhteşem görüntüler

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.