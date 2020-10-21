Marketten soygun gerçekleştiren maskeli şüphelilerden biri yakalandı

Küçükçekmece’de bir marketten LCD TV, masaj aleti, saç kurutma makinesi ve çocuk kitapları çalan maskeli 3 soyguncudan biri yakalandı. Zanlıların gerçekleştirdiği soygun anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre maskeli soygun olayı, 17 Ekim’de sabah saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece’ye bağlı Halkalı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir markette gerçekleşti. Yaşanan soygunun ardından yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soyguna karışan ve marketten 1 LCD TV, 1 masaj aleti, 1 saç kurutma makinesi, 32 adet çocuk etkinlik kitabı ve 450 lira madeni parayı çalan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, olaya karışan üç şahsın çalıntı bir araçla markete geldikleri belirlendi. Soyguna karışan şüphelilerden Satılmış Ü. (24), dün evine girdiği sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli Satılmış Ü., polisteki işlemlerinin ardından “İş yerinden Hırsızlık” suçu kapsamında adliyeye sevk edildi.

