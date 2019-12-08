Marketten televizyon hırsızlığı kamerada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk’taki deprem sonrası sivil toplum kuruluşlarımız ülkeye giderek çalışmalara başladı. 500 konut yapmak için de talimat verdim. Uygun yerler tespit edilecek. Bu destekler Arnavutluk’u süratle ayağa kaldıracak."