Marketten teneke yağ hırsızlığı kamerada

Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)- BATMAN'da kimliği belirsiz kişi, marketteki 140 liralık 18 litre sıvı yağı çaldı. Market sahibi Cafer İlçin, hırsızlık anını gösteren güvenlik kamera kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, 17 Kasım akşamı Kültür Mahallesi'nde bulunan markette meydanda geldi. Akşam saatlerinde marketin önünde geçen bir kişi, satış için dışarıda sıralanan 18 litrelik sıvı yağ tenekesini alıp, kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını güvenlik kamerasını izledikten sonra fark eden market sahibi Cafer İlçin, kayıtları sosyal medya hesabında 'Göz göre göre hırsızlık' mesajıyla paylaştı.

İlçin, hırsız ihtiyacı olduğunu talep etseydin kendisine sıvı yağı vereceğini ifade ederek, "18 litrelik yağın fiyatı 140 lira. O kişi ihtiyacı olduğunu söyleseydi, ona yağı verirdim. Çalmasına gerek yoktu. Hırsızlık vakasının yaşandığını kameradan fark ettik. Görüntülerinden o kişiyi henüz tespit edemedik" dedi.

İlçin, şüphelinin yakalanması için şikayette bulunacağını da sözlerine ekledi.

