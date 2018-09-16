Marketten 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık kamerada

ANKARA'da bir marketten 'tırnakçılık' adı verilen el çabukluğu yöntemi ile 50 TL çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Etimesgut ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Ali Rıza Kayabaş'a ait markete gelen bir kadın, buradan sıvı yağ ve cips alarak kasada bulunan Ece Özlü'ye 200 TL verdi. Ürünleri aldıktan sonra para üstünün eksik verildiğin belirten kadın, aldıklarının fiyatlarını sorarak kasiyerle konuşmaya başladı. Bu sırada içeri giren başka bir kadın da marketten sigara alarak çalışanları oyalamak için çeşitli sorular sordu. Kasiyer de daha sonra para üstünü tekrar saymak için geri istedi. Bunun üzerine elindeki parayı kasiyere gösteren kadın, el çabukluğuyla cüzdanının altına 50 TL koyarak diğer kalan para üstünü geri verdi. Daha sonra kasiyer ile tartışmaya başlayan kadın, verdiği 200 TL'yi geri alarak marketten ayrıldı. Kadınlar iş yerinden ayrıldıktan sonra 50 liranın eksik olduğunu fark eden Özlü, güvenlik kamerası görüntülerini incelendiğinde paranın el çabukluğu yöntemi ile çalındığını fark etti.
Görüntü Dökümü:
-Kadınların alışverişi
- Güvenlik Kamerası
-Sarı tişörtlü kadının 50 lirayı çalması
- Güvenlik Kamerası
Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın
Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz değildi
Son dakika! Süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz
İngiltere'de bekar erkekler hedefte: Dolandırıcıların yeni yöntemi ultrason fotoğrafları!
İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum