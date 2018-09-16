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Marketten 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

ANKARA'da bir marketten 'tırnakçılık' adı verilen el çabukluğu yöntemi ile 50 TL çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

ANKARA'da bir marketten 'tırnakçılık' adı verilen el çabukluğu yöntemi ile 50 TL çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Etimesgut ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Ali Rıza Kayabaş'a ait markete gelen bir kadın, buradan sıvı yağ ve cips alarak kasada bulunan Ece Özlü'ye 200 TL verdi. Ürünleri aldıktan sonra para üstünün eksik verildiğin belirten kadın, aldıklarının fiyatlarını sorarak kasiyerle konuşmaya başladı. Bu sırada içeri giren başka bir kadın da marketten sigara alarak çalışanları oyalamak için çeşitli sorular sordu. Kasiyer de daha sonra para üstünü tekrar saymak için geri istedi. Bunun üzerine elindeki parayı kasiyere gösteren kadın, el çabukluğuyla cüzdanının altına 50 TL koyarak diğer kalan para üstünü geri verdi. Daha sonra kasiyer ile tartışmaya başlayan kadın, verdiği 200 TL'yi geri alarak marketten ayrıldı. Kadınlar iş yerinden ayrıldıktan sonra 50 liranın eksik olduğunu fark eden Özlü, güvenlik kamerası görüntülerini incelendiğinde paranın el çabukluğu yöntemi ile çalındığını fark etti.

Görüntü Dökümü:

-Kadınların alışverişi

- Güvenlik Kamerası

-Sarı tişörtlü kadının 50 lirayı çalması

- Güvenlik Kamerası

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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