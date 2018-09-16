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Marketten 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

ANKARA'da, marketten 'tırnakçılık' olarak bilinen el çabukluğu yöntemiyle 50 TL'nin çalınması, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, marketten 'tırnakçılık' olarak bilinen el çabukluğu yöntemiyle 50 TL'nin çalınması, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Hırsızlık olayı, Etimesgut ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. Ali Rıza Kayabaş'a ait markete gelen kadın, buradan sıvı yağ ve cips alarak, kasada duran Ece Özlü'ye 200 TL verdi. Ürünleri aldıktan sonra para üstünün eksik verildiğini belirten kadın, aldıklarının fiyatlarını sorarak, kasiyerle konuşmaya başladı. Bu sırada içeri giren diğer kadın da marketten sigara alarak, çalışanları oyalamak için çeşitli sorular sordu. Kasiyer, daha sonra para üstünü tekrar saymak için istedi. Bunun üzerine elindeki parayı kasiyere gösteren kadın, el çabukluğuyla cüzdanının altına 50 TL koyarak, kalan para üstünü verdi. Daha sonra kasiyer ile tartışmaya başlayan kadın, verdiği 200 TL'yi geri alarak, marketten ayrıldı. Hırsızlar, iş yerinden ayrıldıktan sonra 50 TL'nin eksik olduğunu fark eden Ece Özlü, güvenlik kamerası kayıtlarını incelendiğinde paranın el çabukluğuyla çalındığını gördü. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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