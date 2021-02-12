Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan gazeteye açtığı davayı kazandı

Meghan Markle, arasının açık olduğu babası Thomas Markle'a gönderdiği bir mektubun, kendisinin rızası olmadan Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail on Sunday'de yayımlanması üzerine açtığı davada zafer kazandı.

Dün Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada verilen özet kararda, Markle'ın 2018'de yazılan mektubun içeriğinin gizli kalacağına dair makul bir beklentisi olduğu, ancak yayıncının bu beklentiye müdahale ettiği belirtildi.

Mail on Sunday'in alt şirketi Associated Newspapers Limited (ANL), 'gizliliğin ihlali'nden suçlu buldu.

Markle, ifadesinde gazetenin tutumunu 'yasa dışı ve aşağılayıcı' olarak nitelendirdi ve "Bu, onlar için bir oyundan ibaret olsa da benim gerçek hayatım ve yaşanmışlıklarım söz konusu. Açtıkları hasar büyümeye devam ediyor" dedi. Kararın ardından ise "Dava açtıktan sonra iki yıl boyunca bu gazetelerin yasa dışı ve insanlık dışı davranışlarının hesabını vermelerini sağladıkları için yargıya teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Markle'ın avukatı da dava sonucunda eğer manevi tazminat kazanırlarsa, bu parayı zorbalıkla mücadele eden bir kuruma bağışlayacaklarını açıkladı.