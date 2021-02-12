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Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan gazeteye açtığı davayı kazandı

12.02.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Markle, babasına yazdığı mektubu yayımlayan gazeteye açtığı davayı kazandı

ABD'li eski oyuncu ve Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, iki yıllık hukuk mücadelesinin sonunda İngiliz bulvar basınına açtığı davayı kazandı. Markle'ın düğünden sonra babasına yazdığı mektubu yayınlayan Daily Mail gazetesi ve alt kuruluşu ANL, gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu.

Meghan Markle, arasının açık olduğu babası Thomas Markle'a gönderdiği bir mektubun, kendisinin rızası olmadan Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail on Sunday'de yayımlanması üzerine açtığı davada zafer kazandı.

Dün Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada verilen özet kararda, Markle'ın 2018'de yazılan mektubun içeriğinin gizli kalacağına dair makul bir beklentisi olduğu, ancak yayıncının bu beklentiye müdahale ettiği belirtildi.

Mail on Sunday'in alt şirketi Associated Newspapers Limited (ANL), 'gizliliğin ihlali'nden suçlu buldu.

Markle, ifadesinde gazetenin tutumunu 'yasa dışı ve aşağılayıcı' olarak nitelendirdi ve "Bu, onlar için bir oyundan ibaret olsa da benim gerçek hayatım ve yaşanmışlıklarım söz konusu. Açtıkları hasar büyümeye devam ediyor" dedi. Kararın ardından ise "Dava açtıktan sonra iki yıl boyunca bu gazetelerin yasa dışı ve insanlık dışı davranışlarının hesabını vermelerini sağladıkları için yargıya teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Markle'ın avukatı da dava sonucunda eğer manevi tazminat kazanırlarsa, bu parayı zorbalıkla mücadele eden bir kuruma bağışlayacaklarını açıkladı.

ANL ise temyize gidip gitmemek konusunda bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Meghan Markle'ın babasına yazdığı mektup ilk olarak 2018 Ağustos'ta izni olmadan The Mail on Sunday'de yayımlandı. Markle, Ekim 2019'da telif hakkı ihlali, özel bilgilerin kötüye kullanılması ve Veri Koruma Yasası'nın ihlali dahil olmak üzere gizlilik ihlali nedeniyle gruba dava açtı.

Prens Harry Ekim 2019'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum. Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu mektupta Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istemiş ve babasının gazete ve dergilere verdiği açıklamaların kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.

Harry-Megan çifti, Mart 2020'de resmen İngiltere Kraliyet Ailesi'nden çıktıklarını duyurmuşlardı.

Dünyanın en tanınmış kraliyet ailesi olan İngiltere Kraliyet Ailesi'nin başında 6 Şubat 1952'de tahta çıkan ve 68 yıldır görevini sürdüren 93 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth bulunuyor.

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