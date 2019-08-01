Marko Guduric resmen Memphis Grizzlies'te

Fenerbahçe'den NBA ekibi Memphis Grizzlies'e giden Sırp basketbolcu Marko Guduric, yeni takımı ile sözleşmeye imza attı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Guduric ile uzun süreli bir sözleşme yapıldığı duyuruldu. Kızılyıldız ve Fenerbahçe ile THY Euroleague'de 4 sezonda toplam 125 müsabakaya çıkan 24 yaşındaki basketbolcu, 7.8 sayı, 1.9 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Sırp oyuncu, sarı-lacivertli forma ile son iki senede Euroleague Final-Four'da mücadele etti. Fenerbahçe'de daha öncede Nicolo Melli, New Orleans Pelicans'a transfer olmuştu.
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