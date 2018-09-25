"Marley kimde kalacak?" davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ayrıldığı erkek arkadaşının "Golden" cinsi "Marley" isimli köpeğini alıkoyduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, davacı Osman Orhan Baçaru (23) ve avukatı ile davalı Ezgi B'nin avukatı hazır bulundu.

Baçaru'nun avukatı Oytun Süllü, müvekkilinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini savunarak köpeğin kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Marley'in mülkiyetinin müvekkiline geçtiğini belirten Süllü, şöyle konuştu:

"Müvekkilimle sanık 26 Nisan 2017'de sosyal medya üzerinden konuşmuş. Bu zaten dosyada mevcut. Konuşmada Ezgi Hanım müvekkilim Osman'a 'Farkındaysan seninle sözleşme bile yapmadım. Çünkü güveniyorum sana. Marley'e iyi bakacağını biliyorum. Bir gün gelip de köpeği geri de istemem asla. Sen de ona alışıyorsun çünkü. Öyle bir düşüncesizlik yapmam.' diyor. Görüldüğü üzere Ezgi B, köpeği sahiplendirmiş."

- "Kimlik Marley'e ait değil"

Avukat Süllü, davalı tarafın Marley'e ait olduğunu iddia ederek sunduğu kimliğin geçersiz olduğunu anlatarak, "Kimlik Marley'e ait değil. Belirtilen hayvan hastanesinde Marley'e ait bir kayıt bile yok. Kimlikte yazan numarayı sorguladık. Kimlik 'Şiva' isimli bir köpeğe ait çıktı. Dolayısıyla mahkemeye sunulan kimlik gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.