Marmara Adalar'da koronavirüs vakası kalmadı

İstanbul ve Bursa'dan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği turizm cenneti Marmara, Avşa ve Ekinlik adaları, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Türkiye’de 11 Mart’ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından, bu yıl adalardaki konaklama tesisleri açılmadı. Marmara Adası’nda koronavirüs vakası görülürken, Avşa ve Ekinler adalarında ise vakaya rastlanmadı. Alınan tedbirler sayesinde Marmara Adası’ndaki koronavirüs hastaları 15 gün önce iyileşti. Adada hiçbir vaka kalmadı.

'ADALARA GELEN VATANDAŞLARA GEREKLİ KONTOLLER YAPILIYOR'

Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy kurallara uyan herkesi adalara tatile beklediklerini söyledi. Belediye olarak bundan sonraki süreç için de gerekli önlemleri aldıklarını belirten Başkan Aksoy, "Belediye, emniyet ve ilçe sağlık ekipleri tarafından, ilçemize gelen vatandaşlara gerekli kontroller yapılıyor. Yolcu taşıyan feribotlarda ise koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamındaki 14 kurala uyuluyor ve yolculara maske takmak zorunlu hale getirildi" dedi.