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Marmara Adası açıklarında su alan gemi karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:27 | Son Güncelleme

Kötü hava şartları nedeniyle burun tarafından kayaya çarpan ve su alan gemideki 9 kişilik mürettebat vatandaşlar tarafından tahliye edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında, burun tarafından kayaya çarparak su almaya başlayan gemideki mürettebatı vatandaşlar tahliye etti.

Alınan bilgiye göre, Marmara Adası Topağaç Mahallesi açıklarında, bin 750 tonluk kırma mıcır yüklü Yusuf Celal Gemisi, kötü hava şartlarından dolayı kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

Kayaya çarpması sonucu su alan geminin burun kısmı denize gömüldü. Motor kısmında toplanan 9 kişilik mürettebat, olayı gören Topağaç mahalle muhtarı ve sakinleri tarafından botlarla tahliye edildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, mürettebatın Topağaç mahalle muhtarının botuyla kurtarıldığını belirterek "Sağlık durumları iyi, hepsi kurtarıldı. Geminin burun kısmı sanırım kötü hava şartları nedeniyle kayaya vurunca delinmiş, sonra da bir kısmı su altında kalmış. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri de konuya derhal müdahale edeceklerdir. Şu an için bir olumsuz durum yok." diye konuştu.

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