HABER

Marmara Adası için ağaçlandırma seferberliği başlatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:50 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Kasım ayında gerçekleştireceğimiz seferberlik kapsamında 2 hektardan çok daha fazlasını değerlendirip, 45 hektarlık orman alanını ağaçlandıracağız" - "Özellikle yaz günlerinde sıcağın arttığı ve nemin düştüğü ortamlarda ormanlar çıra vazifesi görüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan yangında bir bölümü zarar gören Marmara Adası'nda kasım ayında ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Pakdemirli, dün saat 12.50'de çıkan ve yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına alınan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yangında 7 hektarlık koruluk alandan 2 hektarının zarar gördüğünü ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgede 25 hektarlık kırsal alan ile birlikte toplamda 70 hektar kadar alan var. Kasım ayında gerçekleştireceğimiz seferberlik kapsamında 2 hektardan çok daha fazlasını değerlendirip, boş 45 hektarlık orman alanını da ağaçlandıracağız. Ayrıca Marmara ilçesinin üst havzalarında toprak muhafaza ve sel kontrol çalışmaları da yapılacak."

Bakan Pakdemirli, ağaçlandırma kapsamında, zeytin, badem ve fıstık çamı ağaçlarıyla bölgedeki ormanlık alanı zenginleştireceklerini ifade etti.

Orman yangınlarında insan hatası oranının yüzde 90 olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Özellikle yaz günlerinde sıcağın arttığı ve nemin düştüğü ortamlarda ormanlar çıra vazifesi görüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
Yerli Düşünce Derneğinden Kırgızistan’da kurban organizasyonuYerli Düşünce Derneğinden Kırgızistan’da kurban organizasyonu
GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: ABD'li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

Bakanlık duyurdu! ABD'li heyetle çalışmalar başladı

Son dakika: Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.