HABER
  4. Marmara Adası jeneratörlerle aydınlandı

Marmara Adası jeneratörlerle aydınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 21:20 | Son Güncelleme

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda iki günü aşkındır süren elektrik kesintisinin ardından adaya gönderilen jeneratör ve trafoların çalışmasıyla vatandaşlar elektriğe kavuştu.Erdek ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi’nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesinin ardından çalışma başlatan çalışmalar sonucunda adaya jeneratörler getirildi.

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda iki günü aşkındır süren elektrik kesintisinin ardından adaya gönderilen jeneratör ve trafoların çalışmasıyla vatandaşlar elektriğe kavuştu.
Erdek ilçesine bağlı İlhanköy Mahallesi’nden denizin dibinden kablolarla adaya sağlanan elektriğin kesilmesinin ardından çalışma başlatan çalışmalar sonucunda adaya jeneratörler getirildi. Bir yandan 11 kilometrelik denizaltı kablosunun 6,8’inci kilometresinde denizin 80 metre derinliğinde bulunan arızanın giderilmesine yönelik hazırlık yapılırken, diğer taraftan geçici enerji temini için çalışma yürütülüyor.
Marmara Adalar Belediyesince tahsis edilen gemiye, UEDAŞ ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) ait 5 jeneratör ve 4 trafo yüklendi. Malzemeler, Erdek Limanı’ndan adaya ulaştırıldı. Malzemelerle birlikte adaya giden 7 ekibin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yeni yıl öncesi ada sakinleri elektriğe kavuştu.
Öte yandan UEDAŞ ekipleri hava koşullarına göre arızanın giderilmesi için denize açılarak çalışmalarına başlayacak.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Yeni yıla grevde giriyorlarYeni yıla grevde giriyorlar
Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştuMarmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Bakan Akar'dan Libya mesajı: Gereğini yapacağız

Bakan Akar'dan Libya mesajı: Gereğini yapacağız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü? MPİ erişim sorunu devam ediyor

Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü?

Milli Piyango sorgulama: 2020 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları belli oldu

Amorti rakamları belli oldu

Son dakika! Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

İzmir'deki kan donduran çifte cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'deki kan donduran çifte cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

Tabela asarken taksinin üzerine düştü! O anlar kamerada

Taksinin üzerine böyle düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.