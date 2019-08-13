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Marmara Adası'ndaki yangının bilançosu belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 03:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda öğlen saatlerinde başlayan yangın 11 saat sonra kontrol altına alınabildi. Marmara Adalar Belediye Başkanı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 80 hektar alanın küle döndüğü yangının bilançosunu açıkladı.

Marmara Adası'ndaki yangının bilançosu belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda öğlen saat 13.00 sıralarında iddiaya göre bir vatandaşın kapısının önündeki otları yakması sırasında sıçrayan bir kıvılcımdan çıkan yangın yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangının ardından Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yasin Sagay ilk bilançoyu açıkladı. Yetkililer 11 saat süren çalışmalara 4 helikopter, 50 itfaiye, su tankeri ve arazöz, 100 itfaiye personeli ve 200 gönüllü vatandaşın katıldığını belirtti. Yangında toplamda 80 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy açıklamasında yangının vatandaşın yaktığı otlardan sıçrayan kıvılcımla başladığını ifade ederek, “Süleyman Aksoy, “2 aydır yağmurun yağmadığı yerde bir vatandaşımızın bahçesini temizlediği sırada otları bir bölgeye toplayarak yakması sonucu çıkan kıvılcımla başlayan yangın olumsuz hava koşulları sebebiyle kısa sürede 6 bölgeye sıçradı. Kozalakların el bombası gibi patlaması sebebiyle yangın kontrol altına alınamaz bir hale geldi. Eğer devletin imkanları olmasaydı bugün ada yoktu. Böyle bir afet geçirdik” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yasin Sagay ise açıklamasında yangın bilançosunu açıklayarak, “Türkiye’de şuanda 5 tane yangın var. Valimizin de desteğiyle helikopter kaldırıldı. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi sebebiyle kaldırılan helikopterler türbülansa girdi. Vatandaşlarımız helikopterlerin geç geldiğini söyledi fakat bu işin bir de teknik uçuş kısmı var. Saat 13.30’da belediye başkanımızla görüştükten sonra buraya 15 araç takviye edildi. 10 itfaiye 5'te su tankeri hemen adaya intikal etti. Burada gerekli müdahaleyi yaptık ama kozalak patlamaları yangının sürekli başka yerlere sıçramasına sebep oldu. Bir anda 7 ayrı yerde yangın çıktı. Soğutma çalışmalarımızı yapıyoruz. Can kaybımız yok, ufak tefek ahır yangınlarımız var, telef olan hayvanlarımız var. Kullanılmayan bir jandarma lojmanımız, 1 kullanılmayan 2 tane de kullanılan ev yangınımız var. Yangına sabah saatlerinden itibaren toplamda 4 helikopter ve 50 araçla 100 personel müdahale etti. 200’e yakın vatandaşımız söndürme ve soğutma çalışmalarına gönüllü olarak destek verdi” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir yangın Marmara Adası

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