Marmara Adası yangın ek

2 EV YANDI

Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin de desteği ile müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaştığı öğrenildi. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor.

Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, ilçenin tamamından görülüyor.

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BALIKESİR-DHA

