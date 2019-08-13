Marmara Adası Yangını’nda 80 Hektar Ormanlık Alan Kül Oldu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile Marmara Adası'ndaki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Süleyman Aksoy henüz yangının çıkış nedeninin kesinleşmediğini ancak yangının nasıl çıktığının savcılık soruşturması neticesinde ortaya çıkacağını söyledi.

Türkiye’nin kuzeybatısında arka arkaya orman yangınları meydana geliyor. Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Eceabat’taki 100 hektarlık orman yangınından sonra Türkiye’nin en büyük ikinci, Marmara Denizi’nin en büyük adası olan Marmara adasında, en az 80 hektar büyüklüğünde ormanlık alan kül oldu.

Aksoy, ‘‘Elimize ulaşan bazı bilgiler ve deliller var. Tabi çalışmalarımız emniyet birimlerimizce devam ettiriliyor. Adli bir vaka oluşmuş ve olay adliyeye sevk edilmiş durumda. Şuan için bir gözaltı yok ama iddialar doğruysa gerekli işlemler yapılacak ve en yakın süreçte sonuçlandırılacaktır. 110 personelimiz buradalar, il ve ilçelerden yardım ve destek sağlandı. Çalışan tüm ekiplerimizi tebrik ediyoruz, yangını büyümeden söndürdüler. Buranın ada olması ve yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle olay biraz daha vahimleşti. Hiçbir cana zarar gelmeden şu an soğutma çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.

Balıkesir Valisi: ‘Dursunbey ilçesinde de aynı anda yangın çıkmış olması ve hava şartlarından dolayı helikopterlerimiz çok iyi müdahale edemedi’

Yangından 30 kişinin zarar gördüğünü belirten Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Dursunbey ilçesinde de aynı anda yangın çıkmış olmasının söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Vali Ercan, “Bugün öğlen saatlerinde aynı anda iki tane yangınımız vardı. Bir Dursunbey Alaçam’da bir de burada aynı saatlerde başladı. Dursunbey’deki yangın çok daha büyüktü ve orman teşkilatımız ciddi anlamda çaba sarf ederek orayı kontrol altına aldı. Buradaki yangın daha küçük başlamıştı ama ne yazık ki saat 17.00’den sonra buradaki yangının tehlikesi ve boyutları büyüdü. Oraya 7 helikopter müdahale etmişti buraya ise 4 helikopter müdahale etti. Fakat helikopterlerimiz hava şartlarından dolayı çok iyi müdahale edemediler. Çok şükür can kaybımız yok’’ dedi.