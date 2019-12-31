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  4. Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (3)

Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 21:25 | Son Güncelleme

MARMARA ADASI TAMAMEN AYDINLANDI Balıkesir’de bulunan Marmara Adası açıklarında geçen Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan adada, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

MARMARA ADASI TAMAMEN AYDINLANDI

Balıkesir’de bulunan Marmara Adası açıklarında geçen Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan adada, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken, kesinti sonrası adaya jeneratörler ile kademe kademe elektrik verildi. Sabahın erken saatlerinde gemiye yüklenen TIR'lar ile birlikte 9 tane jeneratör kurulurken, 25 kişilik ekibin çalışmasıyla adanın tamamına 53 saatlik aranın ardından elektrik verilmeye başlandı. Arızanın giderilene kadar adanın elektriğinin jeneratörler tarafından sağlanacağı belirtildi.

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