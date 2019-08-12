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Marmara Adası'nda alevler yeniden yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 22:02 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıktıktan sonra akşam kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde, kontrol altında alındıktan sonra rüzgarın da etkisiyle yakın mahalleye sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangın, bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine bölgedeki ekipler Çınarlı Mahallesi'ne sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangına çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşlar müdahale ediyor.

- Marmara Adası'ndaki yangın

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde gündüz çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 2 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar da telef olmuştu.

Yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

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Balıkesir yangın

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