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Marmara Adası'nda gözaltına alınan baba- oğul adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

  Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınının ardından polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin T.

Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınının ardından polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin T. (74) ile oğlu Orkun T. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan ve 9 saatlik müdahalenin ardından söndürülen orman yangınıyla ilgili olarak, evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin T. ile oğlu Orkun T., Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı sürelerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Hüseyin T. ile Orkun T., DHA muhabirinin iddialar hakkında sorduğu soruları yanıtsız bıraktı.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Şüphelilerin adliyeye girişi
-Emniyet binasından detaylar

Süre: 01. 17 Boyut: 145 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/MARMARA (Balıkesir), (DHA)

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