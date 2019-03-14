Marmara Adası'nda karaya oturan yük gemisi, tamamen battı

Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Marmara Adası açıklarında dün fırtına nedeniyle karaya oturan mucur yüklü gemi, olumsuz hava koşulları ve gel-git nedeniyle açığa sürüklenerek tamamen battı.

Balıkesir'in Marmara Adası Topağac Mahallesi açıklarında Yusuf Celal isimli mucur yüklü gemi dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karayla oturdu. Sahilden yaklaşık 50-60 metre uzaklıkta karaya oturan gemi daha sonra yan yatarak, büyük bir bölümü sulara gömüldü. Gemi mürettebatının ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu ve çevredeki balıkçı teknesinin yaptığı müdahale ile gemideki 6 mürettebat kurtarılarak karaya getirildi. Yaşanan kaza sırasında yaralanan 1 mürettebat, olay limanda bekleyen ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TAMAMEN BATTI

Dün yaşanan olayın ardından yan yatan mucur yüklü gemi fırtına ve gel-git nedeniyle açığa sürüklenerek tamamen battı.

