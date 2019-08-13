Marmara Adası'nda yangın kontrol altına alındı

"Bundan 3 saat önce yangın bitti demiştik ama küçük bir kıvılcımdan yine devam etmiş. Şu an tamamen bitti diyoruz. Sürecek olan soğutma çalışmalarının başında olacağız. Yangın bir sabotaj sonucu çıkmadı. Bir vatandaşımızın evinin bahçesini temizlemesi neticesinde biriktirdiği otları yakması sonucu çıktığı söyleniyor. Üç tane ev yandı, ciddi anlamda hayvan telef oldu. Ahır dediğimiz bölümlerin büyük bir kısmı yandı. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölümcül bir kaybımız yok. 7 arkadaşımız dumandan dolayı zehirlendi. Hepsi de kontrol ve tedavileri yapıldıktan sonra görevlerine geri döndü. 70-80 hektarlık bir alan yanmış durumda. Adada her şey yolunda. Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamıyla kontrol altında, hiçbir sıkıntımız yok. Sabaha kadar soğutma çalışması yapacağız."

- Marmara Adası'ndaki yangın

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde gündüz çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 2 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar da telef olmuştu.

