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Marmara Adası'nda yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 00:25 | Son Güncelleme

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy: -"Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamıyla kontrol altında, hiçbir sıkıntımız yok. Sabaha kadar soğutma çalışması yapacağız"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.

Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangın, bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine bölgedeki ekipler Çınarlı Mahallesi'ne sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ada sakinlerinden Eylül İşsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

İşsever, söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Zeytinliğimiz, ciğerlerimiz yandı. Dedelerimizin, babaannelerimizin emekleri yandı. Çok üzüldük, geçim kaynağımız zeytinliğimiz yandı." diye konuştu.

- "Yangın tamamen kontrol altında"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13.00'te başlayan yangının kontrol altına alındığını dile getirdi.

Aksoy, rüzgarın saatte ortalama 70-80 kilometre hızında estiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bundan 3 saat önce yangın bitti demiştik ama küçük bir kıvılcımdan yine devam etmiş. Şu an tamamen bitti diyoruz. Sürecek olan soğutma çalışmalarının başında olacağız. Yangın bir sabotaj sonucu çıkmadı. Bir vatandaşımızın evinin bahçesini temizlemesi neticesinde biriktirdiği otları yakması sonucu çıktığı söyleniyor. Üç tane ev yandı, ciddi anlamda hayvan telef oldu. Ahır dediğimiz bölümlerin büyük bir kısmı yandı. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölümcül bir kaybımız yok. 7 arkadaşımız dumandan dolayı zehirlendi. Hepsi de kontrol ve tedavileri yapıldıktan sonra görevlerine geri döndü. 70-80 hektarlık bir alan yanmış durumda. Adada her şey yolunda. Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamıyla kontrol altında, hiçbir sıkıntımız yok. Sabaha kadar soğutma çalışması yapacağız."

- Marmara Adası'ndaki yangın

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde gündüz çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 2 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar da telef olmuştu.

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Balıkesir Marmara Adası orman yangını yangın

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