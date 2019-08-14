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Marmara Adası'ndaki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:30 | Son Güncelleme

Temizledikleri otları yaktıkları ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye getirildi.

Marmara Adası'nda çıkan ve 10 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Evlerinin bahçesinden temizledikleri otları yaktıkları ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan H.T. ile oğlu O.T'nin Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Marmara Adası Mestanağa mevkisindeki ormanlık alanda 12 Ağustos'ta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin tahliye edildiği yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar telef olmuştu. Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, 10 saatte kontrol altına alınabilmişti.

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