MARMARA ADASI'NDAKİ ORMAN YANGININDA 80 HEKTAR KÜL OLDU

BALIKESİR'in Marmara ilçesindeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, 9 saat süren yoğun mücadelenin ardından saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü. 5 ev ile 1 minibüsün de yandığı yangında çok sayıda hayvan telef oldu. Öte yandan yanan alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesinde, dün saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Alevlerin, yerleşim alanlarına ulaşmasıyla yüzlerce vatandaşlar evlerini tahliye etti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerinde desteği ile müdahale edilen yangın, saat 19.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini daha da arttırmasıyla alevler Çınarlı bölgesinde yeniden yükselmeye başladı. 4 helikopter, 55 arazöz ve itfaiye aracı ile 110 personel ile alevlere müdahale edildi. İlçenin her yerinden görülen alevler çevrede bulunan hayvan çiftliğine de sıçradı. Yangın, saat 23.00 sıralarında, yangın tamamen kontrol altına alındı.

80 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ, 5 EV İLE 1 MİNİBÜS YANDI

Yangına ilişkin açıklama yapan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 9 saat süren müdahale ile facianın atlatıldığını söyledi. Aksoy, "Ekipler gece boyu yangının yeniden başlama riskine karşı nöbet tutarken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangın bir sabotaj sonucu çıkmadı. Bir vatandaşımızın evinin bahçesini temizlemesi neticesinde biriktirdiği otları yakması sonucu çıktığı söyleniyor. Araştırmalarımıza devam ediyoruz. Ciddi anlamda hayvanlar telef oldu. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölümcül bir kaybımız yok. 7 arkadaşımız dumandan dolayı zehirlendi. İlk tespitlere göre 80 hektarlık bir alan yanmış durumda. Tespit çalışmalarımız sürüyor" dedi. Öte yandan 9 saatlik yangının ardından yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi. Havanın aydınlanmasıyla facianın boyutu ortaya çıktı.

'ŞU ANDA ADADA HER ŞEY YOLUNDU'

Konuya ilişkin konuşan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 'Yangın için 'bitti' demiştik ama küçük bir kıvılcımdan dolayı yine devam etti. Ancak artık tamamen 'bitti' ve 'kontrol altına alındı' diyoruz. Sabaha kadar sürecek olan soğutma çalışmalarının başında olduk. Ciddi anlamda hayvan telef oldu. Ahır dediğimiz bölümlerin büyük bir kısmı yandı. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölümcül bir kaybımız yok. 7 arkadaşımız dumandan dolayı zehirlendi. Hepsi de kontrol ve tedavileri yapıldıktan sonra görevlerine geri döndü. 70-80 hektarlık bir alan yanmış durumda. Ama şu anda adada her şey yolunda" dedi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda çıkan yangının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yangının çıktığı alana gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili bilgi alan yetkililer, daha sonra açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Yangınla ilgili son rakamları paylaşan İnce, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Yangının sona erdiğini kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının arkadaşlarımız tarafından devam ettirildiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 50 söndürme aracımız burada görev yaptılar. 110 personelimiz yine buradalar. En yakın il ve ilçelerden gerekli destek sağlandı. Orman ve itfaiye ekipleri arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kısa bir sürede yangının söndürülmesini sağladılar. Yangının yerleşim mekanlarına yakın olması sebebiyle olay biraz daha vahimleşti. Özellikle rüzgarın çok farklı yerlerden kuvvetli olarak esiyor olması kontrolün zaman zaman sağlanamadığı durumlar yaşattı. Çok şükür ki kontrol altına alındı, hiçbir cana zarar verilmeden soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.