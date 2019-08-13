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Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 19:43 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dün evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin T.'nin emniyetteki ifadesi sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dün evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin T.'nin emniyetteki ifadesi sürüyor. Soruştdurmayı yürüten polis ekipleri, 18 görgü tanığının daha ifadesine başvurdu. İfadelerin ardından Marmara İlçe Emiyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin T.'nin oğlu olduğu öğrenilen Orkun T.'yi de gözaltına aldı. Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili olarak gözaltı sayısı 2'ye yükselirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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