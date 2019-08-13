HABER

Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 21:25 | Son Güncelleme

GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN DAMADI KONUŞTU Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dün evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin T.'nin damadı olan Hüseyin Semerci, DHA'ya konuştu.

Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (4)

GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN DAMADI KONUŞTU
Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dün evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin T.'nin damadı olan Hüseyin Semerci, DHA'ya konuştu. Marmara Adası olarak büyük bir tehlike atlattıklarını belirten Semerci, ''Herkes canlarıyla yangına müdahale etti. Malı ve hayvanları zarar gören vatandaşların olduğunu öğrendik. Büyük geçmiş olsun diliyorum. Yangınla ilgili olarak devam eden bir soruşturma var. Ben vatandaşlardan sağ duyu bekliyorum. Soruşturma süreci tamamlanmadan, yargısız infaz yapılmamasını rica ediyorum. Kayınpederim ile kayınbiraderim şu anda gözaltında bulunuyor. Emekli öğretmen olan babam Hüseyin T., adada 30 yıl öğretmenlik yapmış ve herkesin sevdiği bir kişidir. Kayınpederim ile kayınbiraderimin serbest kalacağına inanıyorum. Vatandaşların yangının başladığı anda çekilmiş görüntülerine ulaştık. Bir çok kişi şahittir ki, Hüseyin T., yangın başladığında limanda bulunan çay bahçesinde oturuyordu. Komşularda, çay bahçesine giderek Hüseyin T.'ye evinin yakınında yangın çıktığı söylüyor. Yani yangın esnasında Hüseyin T., olay yerinde bile değil. Komşuları da bu yönde ifadelerini verdi. Ön yargıyla, dedikodulara kulak asılmamasını istiyoruz. Herkes soruşturmanın sonuçlanmasını beklesin.'' dedi
'YANGIN, EVDEN UZAK BİR BÖLGEDE BAŞLAMIŞ'
Yangının, Hüseyin T.'nin bahçesinden çıktığı iddialarını kabul etmeyen Semerci, ''Elimizde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, yangının Hüseyin T.'nin evine uzak bir bölgede başladığı net bir şekilde görülüyor. Bizde evimizi kıl payı kurtardık. Yanık izleri Hüseyin T.'ye ait evin bahçesinde değil, çevresinde bulunuyor. Yanmış toprak, bitki ya da ağaç bahçede bulunmuyor. Yangının izleri tamamen bahçe sınırları dışarısındadır.'' diye konuştu. Hüseyin T. ile oğlu Orkun T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BALIKESİR, (DHA)

Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (4)Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (4)Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (4)Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (4)

Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldıAnadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Kuzenini boğulmaktan kurtarıp, akıntıda kayboldu (2)Kuzenini boğulmaktan kurtarıp, akıntıda kayboldu (2)
Diyarbakır’da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 yaralıDiyarbakır’da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.