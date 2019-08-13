Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (4)

GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN DAMADI KONUŞTU

Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dün evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin T.'nin damadı olan Hüseyin Semerci, DHA'ya konuştu. Marmara Adası olarak büyük bir tehlike atlattıklarını belirten Semerci, ''Herkes canlarıyla yangına müdahale etti. Malı ve hayvanları zarar gören vatandaşların olduğunu öğrendik. Büyük geçmiş olsun diliyorum. Yangınla ilgili olarak devam eden bir soruşturma var. Ben vatandaşlardan sağ duyu bekliyorum. Soruşturma süreci tamamlanmadan, yargısız infaz yapılmamasını rica ediyorum. Kayınpederim ile kayınbiraderim şu anda gözaltında bulunuyor. Emekli öğretmen olan babam Hüseyin T., adada 30 yıl öğretmenlik yapmış ve herkesin sevdiği bir kişidir. Kayınpederim ile kayınbiraderimin serbest kalacağına inanıyorum. Vatandaşların yangının başladığı anda çekilmiş görüntülerine ulaştık. Bir çok kişi şahittir ki, Hüseyin T., yangın başladığında limanda bulunan çay bahçesinde oturuyordu. Komşularda, çay bahçesine giderek Hüseyin T.'ye evinin yakınında yangın çıktığı söylüyor. Yani yangın esnasında Hüseyin T., olay yerinde bile değil. Komşuları da bu yönde ifadelerini verdi. Ön yargıyla, dedikodulara kulak asılmamasını istiyoruz. Herkes soruşturmanın sonuçlanmasını beklesin.'' dedi