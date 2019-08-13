Marmara Adası'ndaki yangın

Tarım ve Orman Bakanlığından, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki kontrol altına alınan yangına, 5 helikopter, 11 arazöz ve 50 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara Adası'nda dün saat 12.50'de çıkan ve saat 13.00'te ilk müdahale yapılan yangın, tamamen kontrol altına alındı.

50 orman yangını ile mücadele personelinin katıldığı yangın söndürme çalışmalarında, 5 helikopter ve 11 arazöz kullanıldı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

