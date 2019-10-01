Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli’deki binaları bugün itibariyle tamamının taraması yapıldı ve bitti. Zemin ile ilgili bütün etütler yapıldı. 2 bin 500 küsur binanın yıkılması gerekiyor. Bununla ilgili de valiliğimizin tahliye kararı süreci de devam ediyor” dedi. Marmara Belediyeler Birliğince Türkiye’de şehircilik alanında küresel marka kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenen Marmara Urban Forumunun (MARUF), İstanbul Kongre Merkezinde açılış oturumu yapıldı. Programın ilk gününde gerçekleşen açılış oturumunda şehirlerin deprem potansiyeli ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirmeler masaya yatırıldı. Oturumda, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Ekrem Yüce, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Claudio Tomasi, Metropolis Genel Sekreteri Octavi de la Varga geleceğin kentlerini ve deprem ilgili yapılması gerekenleri katılımcılara anlattı. Tema başlıklarına uygun oturumların yanında 19 adet özel oturum ve 2 adet de kapalı oturum gerçekleştirilecek olan MARUF’ta, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve belediye başkanları deprem konusuna detaylı olarak değinildi.

“2 bin 500 küsur binanın yıkılması gerekiyor”

1999 depreminde ölenleri, binaların öldürdüğünü depremin öldürmediğinin altını çizen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Düzce ve Sakarya’yla birlikte 1999 depreminde depremden dolayı bir kişi öldü. Fay hattına düşüp ölen şahıs geri kalan kayıpların tamamı binalarda öldü. Binalar öldürdü deprem öldürmedi. Kocaeli’deki binaları bugün itibariyle tamamının taraması yapıldı ve bitti. Zemin ile ilgili bütün etütler yapıldı. 2 bin 500 küsur binanın yıkılması gerekiyor. Bununla ilgili de valiliğimizin tahliye kararı süreci de devam ediyor. Bu manada yıkımı da yapılması gereken binalar takip ediliyor. Güçlendirilmiş binalarla da ilgili ikinci bir tetkik yapılması gerektiğini düşündüğümü samimiyetle ifade ederim. İleri ki günlerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüyle birlikte çalışma yapmakta yarar görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu işin üç aşaması var"

Deprem çalışmalarının aşamalarına değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Bu işin üç aşaması var. Birincisi doğal geri plan, İkincisi yapısal geri plan, üçüncüsü de sosyal geri plan. Bu çalışmaları tamamlamak lazım. Biz son aşamadayız. Her sallantıda aşırı refleks ile sokaklarda günlerce yatmalar bir çözüm değil. Ben inanıyorum ki bundan sonra bu konuyla alakalı daha önemli adımlar atılacaktır. Hemen hemen her şey elimizde var. Nihayetinde toplanma alanları nerelerdir ve nasıl hareket etmeliyiz konusunda bir bilinç gerektiği açık bir gerçektir” dedi.