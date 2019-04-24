Marmara Belediyeler Birliği Başkanını seçiyor

2019 Yerel Seçimleri akabinde Marmara Belediyeler Birliği (MBB), yarın İstanbul’da düzenleyeceği MBB I. Olağan Meclis Toplantısı’nda yeni başkanını ve yönetim organı olan encümen üyelerini seçecek.

Aynı zamanda MBB’nin 44’üncü kuruluş yıldönümü olan 25 Nisan’da saat 12.00’de gerçekleştirecek olan toplantıya Marmara Bölgesi’nden belediye başkanları ve meclis üyeleri katılım sağlayacak. Kuruluşundan bugüne Ahmet Enön’den Hasan Akgün’e, Kadir Topbaş’tan Recep Altepe ve Mevlüt Uysal gibi isimlerin başkanlığını yürüttüğü MBB, bölgesel ölçekte Türkiye’nin en kapsamlı belediyeler birliklerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

MBB, 191 üyesiyle 6’sı büyükşehir olmak üzere 13 ilde (Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova) faaliyet gösteriyor.

25 Nisan 1975’te yola çıktığı ilk günden beri Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, çevre bilincinin geliştirilmesi gibi konularda öncülük yapıyor. MBB, belediyeler arasında koordinasyon ve işbirliğinin gelişmesi, ortak sorunlara işbirliği içinde çözüm bulunması ve belediyelerin uluslararası arenada temsili konusunda da fark oluşturan çalışmalara imza attı. MBB, çalışmalarını Marmara Denizi, çevre yönetimi, kentleşme, kent kültürü, göç ve sosyal uyum, yerel diplomasi, yerel kalkınma, şehir teknolojileri ve inovasyon, afet yönetimi alanlarında sürdürüyor.

