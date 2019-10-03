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Marmara Belediyeler Birliği (MARUF)’un kapanış oturumu gerçekleşti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF)’un kapanış oturumu İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye’de şehircilik alanında küresel marka kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF)’un İstanbul Kongre Merkezi’nde kapanış oturumu gerçekleşti.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF)’un kapanış oturumu İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye’de şehircilik alanında küresel marka kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF)’un İstanbul Kongre Merkezi’nde kapanış oturumu gerçekleşti. 3 gün boyunca süren etkinliğe 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve 5 bin kişi katıldı. Marmara Uluslararası Kent Forumu Program Koordinatörü Ezgi Küçük’ün moderatörlüğündeki kapanış oturumuna Marmara Belediyeler Birliği-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı ve alanında uzman kişiler katıldı.

“Sürekli konuşarak vakit geçirilmesini doğru bulmuyoruz”
Başkan Tahir Büyükakın, “İzleyici sayısıyla 3 bin kişi hedeflenmişti ama üstüne çıktı. Yani hedefler gerçekleşti ama bizim sayısal hedeflerden ziyade asıl hedefimiz içerik hedefiydi ve tuttu. Çok güzel tartışmalar yapıldı. Çözüm üretme konusunda bir nokta belirlemiştik. ‘Çözüm Üren Kentler’ demiştik. Çözüm konusunda ciddi tebliğler sunuldu. Akademisyenler, belediye başkanları, uygulamacılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri güzel şeyler söyledi. Türkiye’nin belediyecilik deneyimi Dünya’dan elde edilen güzel deneyimler bir arada harmanlansın. Dünya’nın bugün ki meselelerine çözüm üretmek için neler yapabiliriz şeklinde konuşmalar yaptık ve bunlar burada hakkıyla konuşuldu. Bundan sonraki süreçte iş yapma zamanı. Sürekli konuşarak vakit geçirilmesini doğru bulmuyoruz. Bundan sonra da aksiyon almak için belediyelerinde bu aksiyonda hızla hareket etmeleri için çalışmalar başlatacağız” şeklinde konuştu.

“Katılımcı sayısı 5 bini buldu”
Dünya’daki bilginin buraya aktarılması konusunda aracılık ettiğini ifade eden Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, “3 gün dolu dolu geçen bir forum oldu. Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) biz hayal ettiğimizde bir teveccühle karışılacağımızı biliyorduk. 3 günde 25 ülkeden 245 civarında konuşmacı katıldı. 3 bin civarında katılımcı bekliyorduk. Katılımcı sayısı 5 bini buldu ve bunlar etkin bir şekilde yer aldılar. Katılımcılarda beni en çok mutlu eden şey, genç sayısının ve kadınların çok fazla olmasıydı. Bu Türkiye’de ufkun açık olduğunu ve dünyayla iletişiminin daha açık olduğunu gösterdi ve bu bize müthiş derecede umut verdi. 2 yılda bir planlıyorduk, katılımcılar 2 yıl çok uzun bir vaade olduğunu söyledi. Son derece mutluyuz. Neticede yaptığımız bu faaliyet kentlere yarar sağlasın ve insanlar mutlu olsunlar. Türkiye’deki bu alanda ilk ve en büyük Uluslararası Kent Formu oldu. Dünya’daki en büyük 5 kent forumundan olmayı amaçlıyoruz” dedi.

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