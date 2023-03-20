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Marmara Bölgesi için tarih verildi! İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı: İki güne özellikle dikkat

20.03.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den Marmara için yağış uyarısı! Son verilere göre Marmara Bölgesi çarşamba günü itibarıyla yeni yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. Sağanağın perşembe günü etkisini daha da artırması bekleniyor. Meteoroliji'nin ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İşte yanıtı...

Marmara Bölgesi için tarih verildi! İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı: İki güne özellikle dikkat

Mart ayının son günlerine yaklaşırken vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde 22 Mart Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi.

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İKİ GÜNE DE DİKKAT

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların perşembe yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

"NORMALİN ALTINA DÜŞECEK"

Bölgede hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine dikkat çekilen açıklamada, çarşambadan itibaren sıcaklığın yağış alan yerlerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği kaydedildi.

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VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Bölgemizin Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Bölgemizde Çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde başlaması beklenen yağışların, Perşembe günü yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.


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hava durumu İstanbul meteoroloj

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