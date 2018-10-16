Marmara Bölgesi için toz taşınımı uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusunda, toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının bu gece ve yarın İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da düşük yoğunlukta görülmesi bekleniyor.

Vatandaşların, toz taşınımının sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

