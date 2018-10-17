Toz bulutu Marmara Bölgesi'ne yaklaşıyor

Vatandaşların, toz taşınımının sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
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