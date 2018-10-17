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Toz bulutu Marmara Bölgesi'ne yaklaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 07:45 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nin doğusunda, toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının bugün İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da düşük yoğunlukta görülmesi bekleniyor.

Vatandaşların, toz taşınımının sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Marmara Bölgesi için toz taşınımı uyarısı

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Marmara bölgesinin doğusunda, bugün düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi toz bulutu

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