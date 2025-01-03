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  4. Marmara Bölgesi'nde kar kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... Ardında pus ve sis bırakacak

Marmara Bölgesi'nde kar kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... Ardında pus ve sis bırakacak

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.01.2025 12:38
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı tahminlere göre Marmara bölgesinde kar bu akşam saatlerinde etkili olacak. Yüksek kesimlerde beklenen karla karışık yağmur, ardında pus ve sis bırakacak. Ege Bölgesi'nin bazı yerlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Marmara Bölgesi'nde kar kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... Ardında pus ve sis bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir'in kuzey, Bolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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UYARILAR

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kıyıları yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Eskişehir'in kuzey kesimlerinin gece saatlerinde yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu batı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi kar pusu sağanak sis
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