Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge az bulutlu ve açık geçecek.
İstanbul'un doğu kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği geçeceği bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli(20-40 km/s) esmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor
Türkiye ve Rusya’dan eş zamanlı operasyon
Şam yakınlarındaki hava üssünde patlama sesleri
Skandalı dünyaya duyurdular! 'Hata'yla olmuş!
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum