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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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açık az bulutlu hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi

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