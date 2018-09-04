Marmara Bölgesi'nde hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Mersin'de 5 kişinin öldüğü evde yaşananlarla ilgili yeni detaylar
Tüp bebek tedavisinde eşi yerine sevgilisinin spermlerini kullandı
Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması
Bodrum katta iğrenç olay!
Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
Okuyucu Yorumları 0 yorum